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AVCILAR'DA ECZANEDE YANGIN ÇIKTI, KALFA GÖZYAŞI DÖKTÜ

AVCILAR'da bir eczanede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, eczacı kalfası Alis Fırat, çalışmaları izlerken gözyaşını tutamadı.

24.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:20
AVCILAR'da bir eczanede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, eczacı kalfası Alis Fırat , çalışmaları izlerken gözyaşını tutamadı.
Yangın bu sabah Ambarlı Mahallesi'ndeki Yurdakul Caddesi'nde bulunan bir eczanede çıktı. Elektrik sistemindeki bir arızadan kaynaklandığı sanılan yangın nedeniyle Hatice Kayhan 'ın eczanesi bir anda dumanlar içerisinde kaldı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede gelen itfaiye takımı yangını söndürürken, içerideki dumanı da tahliye etti. Çaresizlik içerisinde yangın söndürme çalışmalarını izleyen eczacı kalfası Alis Fırat, bir ara gözyaşlarını tutamadı. Genç kız, çevredekiler tarafından sakinleştirildi. Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. AVCILAR’DA ECZANEDE YANGIN ÇIKTI, KALFA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

AVCILAR'DA ECZANEDE YANGIN ÇIKTI, KALFA GÖZYAŞI DÖKTÜ
Etiketler : İtfaiye, Kayhan, Fırat, Güncel

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