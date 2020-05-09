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AVCILAR'DA EMEKLİ POLİS İNTİHAR ETTİ

AVCILAR'da yakınlarına intihar edeceğini söyleyerek evden ayrılan emekli polis silahla kendini vurarak intihar etti.

09.05.2020 04:13 | Son Güncelleme: 09.05.2020 04:15
AVCILAR'da yakınlarına intihar edeceğini söyleyerek evden ayrılan emekli polis silahla kendini vurarak intihar etti.
Olay gece saat 01.00 sıralarında Avcılar'da yaşandı. İddiaya göre, yakınlarına intihar edeceğini söyleyerek evden ayrılan emekli polis Gümüşpala Mahallesi Sarı Asma Sokak'taki boş arazide beylik silahıyla başına ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, emekli polisin hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin incelemelerinin ardından emekli polisin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. AVCILAR’DA EMEKLİ POLİS İNTİHAR ETTİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Avcılar, Polis, Güncel, Haber

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