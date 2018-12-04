Avcılar'da 'Engelleri Kaldırın' Yürüyüşü

04 Aralık 2018 Salı 15:53



04 Aralık 2018 Salı 15:53

DÜNYA Engelliler Günü ve erozyon ile mücadeleye dikkat çekmek amacıyla Avcılar'da yürüyüş düzenlendi.Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), geçen hafta sona eren Erozyonla Mücadele Haftası ve Engelliler Haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla ortak yürüyüş düzenledi. Bir lisenin bando takımının arkasında toplanan engelliler, öğrenciler ve TEMA gönüllüleri, araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nden Avcılar Belediyesi Havuz Meydanı'na kadar yürüdü.Ellerinde "Engelleri Birlikte Aşalım", "En büyük engel sevgisizliktir", ve "Toprağı koru, iklimi koru" döviz ve pankartları ile yürüyen öğrenciler, öğretmen ve velilere caddeden geçenler de alkışlarla destek verdi. Yürüyüş sonunda konuşan TEMA Avcılar İlçe Sorumlusu Şengül Çağışlar, daha fazla toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla geleneksel iki yürüyüşü birleştirdiklerini söyledi. Yürüyüşe İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa'ya bağlı Veteriner Fakültesi Atçılık ve Binicilik Kulübü üyeleri de engellilerin terapisinde kullanılan iki atı getirdi. Engelliler ve yürüyüşe katılan çocuklar, üzerinde engelli çocukların bulunduğu atları sevdi.- İstanbul