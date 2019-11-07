Haberler » 3. Sayfa » Doktor, birlikte yaşadığı kadın meslektaşını vurdu

Doktor, birlikte yaşadığı kadın meslektaşını vurdu

İstanbul Avcılar'da bir tıp merkezi sahibi doktor, birlikte yaşadığı ve aynı yerde görev yaptığı kadın meslektaşını silahla vurarak ağır yaraladı.

07.11.2019 02:47 | Son Güncelleme: 07.11.2019 08:03

Avcılar'da erkek bir doktor, beraber yaşadığı yabancı uyruklu kadın doktoru silahla vurarak ağır yaraladı. Yaralanarak hastaneye kaldırılan kadın doktorun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren doktor ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, gece 01.00 sıralarında Avcılar İlçesi Yeşilkent Mahallesi 497. Sokak üzerinde bulunan bir tıp merkezi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 4 yıldır beraber yaşadıkları öğrenilen Celal T. İsimli doktor, yanında çalışan yabancı uyruklu olan A.K. ismindeki kadın doktor ile tartışmaya başladı.

3 YAŞINDA ÇOCUKLARI VAR

Aynı zamanda 3 yaşında da bir çocuğun olduğu öğrenildi. Tartışma kısa üzerinde fiziksel tartışmaya dönüştü. Celal T. İsmindeki doktor yanında bulundurduğu silahı ile kadını kurşun yağmuruna tuttu. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği kadın yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını alarak hastaneye kaldırdı.

Olayı gerçekleştirilen Celal T. ise daha sonra devriye atan polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan doktor, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Doktor, birlikte yaşadığı kadın meslektaşını vurdu

Avcılar, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


YORUMLAR (18)
FIRTINA 61: Doktor''a bak, izaya gel!!! Adam beyin yerine silah taşıyanlardan. . . Polat Alemdar''ın doktorlarından olsa gerek!
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HİLVANLİ: Bir doktor olarak utaniyorum ama nedir turkiye de insanlari bu kadar agresiv yapan? Bunu piskologlar arastirmasi gerekir.
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
DOKTORTUNCAY: Asıl görevi hayat kurtarmak olan doktorlar da bunu yapıyorsa halk ne yapsın.
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
FEVZİ: Modern hayatta nikahsız birlikteliğe arkadaşlık, dostluk derler. . Ama eğer nikah olsaydı yobaz, geri kafalı olurlardı.
Yayından Kaldır
14 2
Cevap yaz
ZEHRA: AmaAAn hep aynı şeyler. . .
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
MERİCEY: Artık doktorlar da kafayı yedi!!!
Yayından Kaldır
19 2
Cevap yaz
C.V.: bir doktorum ve bu yoruma katılıyorum.
Yayından Kaldır
5 0
BEŞİR: bir şey olmaz cumhurbaşkanımız onu da affeder bütün katilleri affediyor nasılsa inanılmaz gerçekten. kasten adam öldürmeden ceza alan adamı sağlık sorunu var diye affediyor gazetecileri kanser oldukları halde içeride tutuyor. yolun sonunda ışık yok karanlık var
Yayından Kaldır
13 7
Cevap yaz
CEVAP: Benimde hoşuma gitmedi affetmesi ama affedilenler büyük ihtimalle son evre kanserdir. Zaten çok az ömrü kaldığı için affetmiştir.
Yayından Kaldır
1 0
ERKİN: Yabanci Uyruklu Kadin!!!!!!!Arkadaslar bakin, Turk gencleri gece-gunduz internet uzerinden veya baska yollarla bir yabanci uyruklu kadina ulasip evlenme pesinde, bunu yapmayin, sadece size bir ornek, bende evlilik yaptim ve cevremde yuzlerce arkadasim yabanci ile evlilik yaptilar mutlu olan sayisi yuzde 10 degil!!!!Ne yaparsaniz yapin kultur tutmuyor, maya tutmuyor!!!olan arada sadece cocuklara oluyor. Bize yol gosteren olamadi simdi bin turlu cezasini cekiyorum, sadece uyari benimki. . .
Yayından Kaldır
16 0
Cevap yaz
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:32   Çocuklarını sokağa terk eden anne baba adli kontrolle serbest
11:29   Otoyola inip sürücülere ve köpeğe saldıran domuzu böyle vurdu
11:24   Aniden yola fırlayan çocuğa kamyonet çaptı
11:24   İntihar girişimini film izler gibi izlediler
11:13   Evden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
02:47   Doktor, birlikte yaşadığı kadın meslektaşını vurdu
20:44   Çanakkale'de bir baba 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olan arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü
09:24   Eşini, aşk yaşadığı amcasının oğluna öldürten kadın ve sevgilisi, müebbet hapis cezası aldı
7.11.2019 11:38:25