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Avcılar'da eski sevgili dehşeti kamerada

Avcılar'da bir süre önce ayrıldığı sevgilisiyle tekrar barışmak için görüşme talep eden şahıs, eski sevgilisinin bir erkek ile buluşmaya gelmesiyle deliye dönerek ortalığı birbirine kattı.

09.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:52
'da bir süre önce ayrıldığı sevgilisiyle tekrar barışmak için görüşme talep eden şahıs, eski sevgilisinin bir erkek ile buluşmaya gelmesiyle deliye dönerek ortalığı birbirine kattı. Eski sevgilisinin yanındaki adamı darp eden şahıs, daha sonra ise eski sevgilisini yumruklayıp darp ederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 18.30 sıralarında Avcılar'da yaşandı. İddiaya göre, sevgili oldukları öğrenilen çift, yaklaşık bir hafta önce aralarında geçen tartışma nedeniyle ayrılık kararı aldı. Bu durumdan memnun olmayan adam, barışmak için defalarca görüşme talep ederken, genç kız ise barışma isteğini kabul etmedi. Bir süre sonra genç kız eski erkek arkadaşının, ısrarlarına dayanamayarak son kez görüşmeyi kabul etti. Çift Avcılar'da bir kafede buluşmak için sözleşti.
ŞAHIS, ESKİ SEVGİLİSİNİN YANINDAKİ ADAMI DARP ETTİ, GENÇ KIZ FENALAŞTI
Görüşme talebini kabul eden genç kız, eski erkek arkadaşının kendisine zarar verebileceğini düşünerek yanında bir arkadaşıyla birlikte kafeye gitti. Ancak eski kız arkadaşının görüşmeye yanında bir erkekle geldiğini gören şahıs, deliye dönerek ortalığı birbirine kattı. Önce sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahıs, eski sevgilisinin yanında gelen erkeği tekme ve yumruklarla darp ederken, o anda eski sevgili ise fenalaştı.
ÖNCE YANINDAKİ ADAMI, SONRA ESKİ SEVGİLİSİNİ DE DARP ETTİ
kızın fenalaştığını gören çevredeki esnaflar, kafenin içine alarak genç kızı sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada içeriye giren öfkeli eski sevgili ile genç kız arasında kavga başladı. Genç kızın, "Seni istemiyorum, git buradan" demesiyle çılgına dönen adam, kızı yumruklamaya başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle olayın büyümesi engellendi. Kafede yaşanan eski sevgili dehşeti kameralara da saniye saniye yansıdı.
Polis ekiplerini arayan kız, eski sevgilisinden şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri her iki şahsı alarak polis merkezine götürdü.
(Erdal Can İçelli/İHA)
Avcılar'da eski sevgili dehşeti kamerada

Avcılar, Genç, Güncel

Kaynak: İHA


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