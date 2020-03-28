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Avcılar'da evde kalanlara "sıcak yemek" servisi başladı

Avcılar'da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıran aşevi, Korona virüs (Covid-19) nedeniyle sıcak yemek kapasitesini 5 katına çıkardı.

28.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:20
Avcılar'da evde kalanlara
Avcılar 'da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıran aşevi, Korona virüs (Covid-19) nedeniyle sıcak yemek kapasitesini 5 katına çıkardı. Bu kapsamda evlerinde yemek yapamayan ya da dışarı çıkamayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi kişilere sıcak yemek ikramında bulunuluyor.

Avcılar Belediyesi Korona virüsün insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden vatandaşları koruyabilmek için önleyici ve koruyucu çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Avcılar Belediyesi, bu kapsamda yürütülen dezenfeksiyon, ilaçlama, halkı bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için de harekete geçti. İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmamasına yönelik yayınlanan genelgenin ardından Avcılar Belediyesi, aşevi hizmetinin kapasitesini arttırma kararı aldı. Aşevi yetkililerince yapılan açıklamada, salgın Türkiye'de etkisini göstermeden önce ulaştırılan hizmetin, bugün itibari ile 5 katının servis edildiği belirtildi. Haftanın her günü 2 öğün 3 çeşit yemek hizmeti veren Avcılar Belediyesi Aşevi, gelen talepler doğrultusunda hizmet kapasitesini arttırmaya devam edecek.

"Hemşehrilerimizin yanındayız"

Korona virüsle mücadelede alınacak önlemlerin yanı sıra dengeli ve doğru beslenmenin önemli olduğuna işaret eden Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, "Hemşehrilerimizin her zaman yanındayız. Bu zor günleri hep beraber omuz omuza mücadele ederek atlatacağız. Avcılarlı hemşehrilerimiz asla kendilerini yalnız hissetmesinler. Aşevi hizmetimiz, evlerinde yemek yapamayan ya da dışarı çıkamayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin kapılarına kadar geliyor. Buna ek olarak Avcılar'daki bakkal ve marketlerle eve servis yapılması konusunda anlaşma sağladık. Tüm ihtiyaçlarını evlerinden çıkmadan karşılamalarını sağlıyoruz. Salgın tehlikesini atlatana kadar bir süre daha evinizde kalın, sokağa çıkmayın ve sağlığınıza dikkat edin. Bu günleri atlattığımızda, biz yine her zaman olduğu gibi bir arada olacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Avcılar, Güncel

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