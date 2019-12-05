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Avcılar'da evi uyuşturucu serasına çevirmişler

Avcılar'da, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir eve düzenlenen operasyonda, evin odalarında çiçek saksılarına ekili halde toplam 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.

05.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:40Avcılar'da evi uyuşturucu serasına çevirmişler
'da, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir eve düzenlenen operasyonda, evin odalarında çiçek saksılarına ekili halde toplam 200 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirtilen 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde uyuşturucu yetiştirildiği istihbaratını aldı. Alınan ihbarı değerlendiren narkotik polisi, söz konusu adresi yakın takibe alarak eve giren çıkan kişileri tek tek izledi. Ardından 29 Kasım'da belirlenen eve operasyon gerçekleştirdi. Adreste bulunan Ozan P.(36) ve İbrahim Y.(39) adlı 2 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekiplerince evde yapılan aramalarda evin odalarında saksılara ekili halde Hint keneviri yetiştirildiğini saptadı. Odalarda çiçek saksılarına ekili vaziyette daralı ağırlıkları 57 kiloyu bulan 200 kök Hint keneviri, 1 vantilatör, 1 ısıtıcı, 1 nem ölçer cihazı, 1 sera ısıtıcı reflektör cihazı ve bidonlarda sıvı gübre ele geçirildi. El konulan uyuşturucu maddeler ve cihazlar imha edilmek üzere emniyete götürüldü.

Uyuşturucu serasına çevrilen evde gözaltına alınan Ozan P. ve İbrahim Y., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Avcılar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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