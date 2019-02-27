Avcılar'da Evinde Tamirat Yaparken Düşüp Öldü

AVCILAR'da 1'inci kattaki evinin dış cephesine uzanarak tamirat yapmak isteyen kişi, dengesini yitirince düşerek öldü.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Dr. Sadık Ahmet
Caddesi üzerindeki binanın girişe yakın bölümde yerde kanlar içerisinde bir kişi olduğunu görenler hemen polise haber verdi. Sevk edilen 112 ekipleri yerde kanlar içerisinde cansız yatan kişinin öldüğünü belirledi. Bu kişinin evinin dış cephesinde spatula ile tamirat yapmak isterken düşen Ömer Kurt
olduğunu belirledi. Olayı duyunca gelen Kurt'un yakınları sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor. - İstanbul
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA