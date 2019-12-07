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AVCILAR'DA EVSİZ ADAM UYUDUĞU BAZA İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU

AVCILAR'da kızlarının evi ile bakımevinde kalmayı kabul etmediği belirtilen ve sokaklarda yaşayan 70 yaşındaki Rüstem Tamam geceleri uyuduğu bazanın içinde ölü bulundu.

07.12.2019 10:31 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:31AVCILAR'DA EVSİZ ADAM UYUDUĞU BAZA İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU

AVCILAR'da kızlarının evi ile bakımevinde kalmayı kabul etmediği belirtilen ve sokaklarda yaşayan 70 yaşındaki Rüstem Tamam geceleri uyuduğu bazanın içinde ölü bulundu.

Avcılar, Merkez Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Burnaz Caddesi Gülistan Sokak'ta boş bulunan bir bazanın içerisinde geceleri uyuyan Tamam'ı hareketsiz halde bulunan çevredeki esnaf, polise ve sağlık ekiplerine verdi. Gelen görevliler Rüstem Tamam'ın öldüğünü belirledi. Çevredeki esnaf iki kızı bulunan ancak, bunların yanında kalmayı kabul etmeyen, sokakta yaşamını sürdüren Tamam'ın daha önce yerleştirildiği Büyükçekmece'deki bakımevinde de kalmayı kabul etmediğini belirtti.  Çevredekilerin ve esnaftan aldığı paralarla karnını doyurduğu öğrenildi. Rüstem Tamam'ın cansız bedeni yapılan işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

Olay yerinden görüntüler

Bazadaki ceset

Polis ve 112 Ekibi çevredeki esnafla ceset başında

Görgü tanıklarının anlattıkları

Genel ve detay görüntüler



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Kaynak: DHA

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