Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

AVCILAR'DA FAALİYETİNE DEVAM EDEN KIRAATHANEYE POLİS BASKINI

Avcılar'da yayınlanan genelgeye rağmen faaliyette olan kıraathaneyi polis ve zabıta ekipleri bastı.

31.03.2020 21:58 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:58
AVCILAR'DA FAALİYETİNE DEVAM EDEN KIRAATHANEYE POLİS BASKINI

Avcılar 'da yayınlanan genelgeye rağmen faaliyette olan kıraathaneyi polis ve zabıta ekipleri bastı. İçeride bulunanlara para cezası kesilirken, dükkan mühürlendi.

Koronavirüsüyle mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle, toplu halde bulunulan kafe ve kıraathanelerin faaliyetleri durdurulmuştu. Bugün saat 21.00 sıralarında Avcılar Reşitpaşa Caddesi'nde bulunan bir kıraathanenin açık olduğu ihbarı geldi. Polis ve zabıta ekipleri ihbar üzerine dükkana baskın yaptı. Dükkan içinde bulunan 5 kişiye 362 lira para cezası kesildi. Faaliyetine devam eden kıraathanenin kapısına mühür vuruldu.

Görüntü Dökümü:

Polis ve zabıta ekipleri

Kıraathanenin içinden görüntü

Mühür vurulması

Genel ve detay görüntü


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Avcılar, Zabıta, Polis, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››AVCILAR'DA FAALİYETİNE DEVAM EDEN KIRAATHANEYE POLİS BASKINI - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD’de 2 dakikada sonuç veren korona testi geliştirildi Haberler
ABD'de 2 dakikada sonuç veren korona testi geliştirildi
Ali Babacan’ın A Takımı belli oldu! Sadullah Ergin sürprizi Haberler
Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu! Sadullah Ergin sürprizi
Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya 9 yaşındaki Devran’dan anlamlı destek Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 9 yaşındaki Devran'dan anlamlı destek
Türkiye’de koronavirüs karantinası uygulanan kent sayısı 19’a yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüs karantinası uygulanan kent sayısı 19'a yükseldi
112’yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı Haberler
112'yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı
Vakıf Katılım’dan Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL’lik katkı Haberler
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL'lik katkı
Prof. Ünal uyardı: İpin ucu kaçtı, o illerde sokağa çıkma yasağı şart Haberler
Prof. Ünal uyardı: İpin ucu kaçtı, o illerde sokağa çıkma yasağı şart
Fransa’da koronavirüs hızla yayılıyor! Ölü sayısı 3 bin 500’ü geçti Haberler
Fransa'da koronavirüs hızla yayılıyor! Ölü sayısı 3 bin 500'ü geçti

Son Dakika Güncel Haberleri

22:12: Bursa'da kaçak maske ve dezenfektan operasyonu: 5 gözaltı - Haber 22:12: BM'den "Kovid-19 ile mücadelede göçmenleri koruyun" çağrısı - Haber 22:10: Erzurumlu 9 yaşındaki Devran Özmen, kumbarasındaki 29 lirayı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem"... - Haber 22:09: AVCILAR'DA FAALİYETİNE DEVAM EDEN KIRAATHANEYE POLİS BASKINI - Haber 22:05: ANTALYA Sahte temizlik ürünü baskını 2 gözaltı - Haber 21:42: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 19'a yükseldi - Haber 21:02: ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi - Haber 20:52: Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart - Haber 20:12: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz - Haberler 20:08: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim - Haber 20:07: 9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı - Haber