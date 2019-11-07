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Avcılar'da feci kaza

Avcılar'da Mehmetçik İlkokulu bahçesinde servis aracı 9 yaşında bir kız öğrenciyi altına alarak ağır yaraladı.

07.11.2019 13:54 | Son Güncelleme: 07.11.2019 19:22 Avcılar'da feci kaza
Avcılar'da Mehmetçik İlkokulu bahçesinde servis aracı 9 yaşında bir kız öğrenciyi altına alarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan minik kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 12: 30 sıralarında Avcılar Mehmetçik İlkokulunun bahçesinden meydana geldi. Servis sürücüsü H.Y. okul çıkışında öğrencileri almak için aracıyla birlikte bahçeye girdi. Bu sırada kantinden çıkan 9 yaşındaki Eylül M. servisin önüne atladı. Küçük kızı altına alan servis şöförü olayın şokuyla aracını tekrar geriye hareket ettirdi. Bu sırada küçük kızın üzerinden tekrar geçen şoföre veliler ve öğrenciler büyük tepki gösterdi.

Olayı gören veliler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler küçük çocuğu hastaneye kaldırdı. Servis sürücüsü ise gözaltına alınarak karakola götürüldü. Durumu ağır olduğu öğrenilen minik Eylül'ün yaşam mücadelesi sürüyor. - İSTANBUL

Avcılar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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