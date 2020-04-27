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AVCILAR'DA FIRINLARDA DENETİM

AVCILAR'da faaliyet gösteren fırın ve imalathanelerde denetimler yapıldı.

27.04.2020 18:03 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:09
AVCILAR'da faaliyet gösteren fırın ve imalathanelerde denetimler yapıldı.
Avcılar Kaymakamı Kemal İnan'ın talimatı üzerine bugün saat 16.30'dan itibaren ilçedeki fırınlar denetlendi. Avcılar Belediyesi Zabıta memurları ile Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, fırınlara giderek üretimde kullanılan mamullerin son kullanma tarihini ve iş yerlerinin yönetmeliklere uygun çalışıp çalışmadıklarını denetledi. Koronavirüs nedeniyle çalışanlar ve müşteriler arasında mutlaka sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiği vurgulanırken, raflardan ve fırından çıkarılan rastgele seçilen pideler terazide tartıldı.
Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmayan denetimler sırasında fırınlardaki satış izni olan ürünler de kontrol edildi. Denetimlerin Ramazan boyunca devam ettirileceği belirtildi. AVCILAR’DA FIRINLARDA DENETİM

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Avcılar, Zabıta, Güncel, Haber
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