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Avcılar'da fırtınanın yerinden söktüğü iskele böyle sallandı

Avcılar'da şiddetli fırtına binanın cephesine kurulan iskeleyi yerinden söktü.

30.12.2019 20:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:20
Avcılar'da şiddetli fırtına binanın cephesine kurulan iskeleyi yerinden söktü. Cadde trafiğe kapatılarak tehlike oluşturan iskele itfaiye ekipleri tarafından sabitlendi.
İstanbul'u etkisi altına alan fırtına sebebiyle Gümüşpala Mahallesi Gümüşpala Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın cephesindeki iskele yerinden çıkarak tehlike oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Cadde, ekipler tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İtfaiye ekipleri beşik gibi sallanan iskeleyi yeniden sabitledi.
Avcılar'da fırtınanın yerinden söktüğü iskele böyle sallandı

Güncel

Kaynak: DHA


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