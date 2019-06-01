Avcılar'da genç kızın yaşadığı vahşete 30 yıl hapis istemi

Kaynak: DHA

AVCILAR'da 4 ay önce kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia K.'nın (25) boğazını falçatayla keserek, tecavüz etmeye çalışan, öldüğünü düşünerek göl kenarına bırakan ve üzerinden arabayla geçen şüpheli Emre Çiçek (25) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı, Emre Çiçek'in "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 23 yıldan 30 yıla kadar hapsini istedi. Olay günü yaşanan vahşetin detayları da iddianamede ortaya çıktı.İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDIBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Avcılar'da 5 Şubat 2019 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: Emre Çiçek, ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia K.'yı 'Sana bir sürprizim var" diyerek çalıştığı iş yerine götürdü. Emre Çiçek, önce Rabia K.'nın gözlerini kapattı, ardından da ellerini, ayaklarını falçatayla yaraladı, boğazını kesti. Emre Çiçek dışarı çıkarak bir süre sonra yanında Yunus Kıldır (25) ile geri geldi. Yunus Kıldır, 'Beni bu işe karıştırma, kimseye bir şey söylemem" dedi ve olay yerinden ayrıldı. Emre Çiçek, öldüğünü düşündüğü Rabia K.'yı bir çuvala koyarak göl kenarına attı, üzerinden araçla geçti. Ardından eve giden Emre Çiçek, ailesine "Acil olarak evden uzaklaşın, sevdiğim kıza zarar verdim" diyerek tekrar evden ayrıldı. Çiçek'in babası Ali Çiçek de Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ni arayarak durumu anlattı ve Rabia K.'nın hayatından endişe ettiğini söyledi. Polisler Rabia K.'nın evine gitti baba Şerif K. da kızının Emre Çiçek ile birlikte olduğunu bildiğini ancak kızının telefonuna ulaşamadıklarını söyledi. Emre Çiçek 6 Şubat 2019 günü saat 03.20'de Esenler Otogar Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu, olayı anlattı.Polis, Rabia K.'yı yarı çıplak halde, elleri ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış ve kanlar içinde göl kenarında buldu. Rabia K. yaşam belirtisi vermesi üzerine hastaneye kaldırıldı.POLİSE TESLİM OLAN EMRE ÇİÇEK: BIÇAK RABİA'NIN BOĞAZINA GELDİEmre Çiçek ifadesinde, "Kız arkadaşım Rabia K. ile akşam saatlerinde buluştum. Sonra arkadaşımın tekstil atölyesine gittim. Olay günü sarhoştum. Rabia K. ile tartıştım. Bu sırada Rabia K. iş yerinde bulunan falçatayı alarak bacağına ve boğazına zarar verdi. Sinir krizi geçirmesi nedeniyle Rabia K.'yı hastaneye götürmek için elinden ve ayaklarından bağladım. Rabia K.'nın telefonundan ailesini arayarak ve mesaj atarak 'Geleceğiz" şeklinde onları oyaladım. Amacım Rabia K.'yı hastaneye götürmekti. Rabia'yı bağlarken onu bağırmaması için bıçakla korkutmak maksadıyla tehdit ettim. O sıradaarbede çıktı. Elimdeki bıçak Rabia'nın boğazına geldi. Öldüğünü düşünerek Rabia'yı torbaya koymaya karar verdim. Ellerini ve ayaklarını iyice bağladım. Sonra torbaya koydum. Rabia'yı aracın bagajına yerleştirdim, arabayı hareket ettirdim, göle gittim. Rabia'yı göl kenarına bıraktım. Rabia'nın kafa tarafına gelen torbayı açtım birileri geçerse görsün diye düşündüm. Ardından babama olayları anlattım. Babam da "teslim ol" dedi. Ben de önce otele gittim, sonra teslim oldum" dedi.RABİA K: "TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞTI, BALTAYLA VURDU, ARABAYLA ÜZERİMDEN GEÇTİ"Olay sonrası yoğun bakımda tedavi gören ve konuşamayan Rabia K. yazarak ifade verdi: İş yerine gittik, "Sana bir sürprizim var" diyerek gözlerimi kapattı. Emre'ye ayrılmak istediğimi söylemem üzerine ellerimi ve ayaklarımı bağladı. 'Sen bana ihanet ettin' diyerek önce boynumu falçata ile kesti. 'Yaşamak istiyorsan benim olacaksın' dedi ve ellerimi ve ayaklarımı açmadan tecavüz etmeye çalıştı. Beni boğmaya çalıştı. Öldüğüme kanaat getirmeyince soluk borusuna bir darbe daha vurdu. Çırpınırken balta ile vurmaya başladı. Bana bir hap verdi. Üstümü örterek dışarı çıktı. Kısa bir süre sonra yanıma biri ile geldi, 'Geberdin mi?' diyerek beni tekmeledi. Yanındaki kişi 'Beni bu işlere bulaştırma, ben kimseye bir şey söylemem' diyerek gitti. Bu sırada annem aradı; 'Geç oldu kızımı eve bırak' dedi. Emre de '10 dakikaya bırakacağım' dedi ve telefonu kapattı. Beni büyük bir çuvala koydu, ardından da arabanın bagajına koydu ve bilmediğim bir yere bırakarak araba ile üzerimden geçti. Aşağıya doğru yuvarlandım. Nefes alamadım. Bir şekilde çuvaldan çıktım ancak nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. " ifadelerini kullandı.2 ŞÜPHELİYE DAVA AÇILDIAdli Tıp Kurumu hazırladığı raporunda, Rabia K.'nın hayati tehlike geçirdiğinin saptandığını, vücudunun birçok bölge ve noktasında çok sayıda kesici alet yarası olduğunu belirtti. Soruşturma sonunda savcılık, şüpheli Emre Çiçek'in "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 23 yıldan 30 yıla kadar hapsini istedi. Diğer şüpheli Yunus Kıldır'ın ise "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame kabul edildi, şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. - İstanbul