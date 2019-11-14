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Avcılar'da geri manevra yapan servis şoförü yaşlı kadına çarptı

Avcılar'da 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun hayatını kaybettiği servis kazasının ardından başka bir facianın kıyısından dönüldü.

14.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:41
'da 9 yaşındaki Mirzaoğlu'nun hayatını kaybettiği servis kazasının ardından başka bir facianın kıyısından dönüldü. Yol ortasında yürüyen yaşlı kadın, geri manevra yapan servis aracının çarpması sonucu hafif yaralandı.
Olay, Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir okulun servisini çeken 34 LEK 308 plakalı aracın sürücüsü, öğrenci indirdikten sonra geri manevra yaparken kaldırımı kullanmak yerine yolda yürüyen yaşlı kadına çarptı. Arka park sensörünün çalışmadığını iddia eden sürücü, kaza sonrası panikle araçtan inerek yaşlı kadının yardımına koştu. Kadın çarpmanın etkisiyle kısa süreli baygınlık geçirirken, çevredeki vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine verdi. Vatandaşların müdahalesiyle kendine gelen kadın kaldırıma oturtularak, sağlık ve polis ekiplerinin gelmesi beklendi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaşlı kadını Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesine kaldırdı.
Trafik ekiplerinin gelmesiyle servis sürücüsünün öğrenci taşıma belgesinde eksikler olduğu ortaya çıktı. Servis şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, belgesi eksik olan servis aracı çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü. Yaşlı kadının hayatı tehlikesi bulunmazken, servis şoföründen şikayetçi olduğu öğrenildi.
(Erdal Can İçelli/İHA)
Avcılar'da geri manevra yapan servis şoförü yaşlı kadına çarptı

Avcılar, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA


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