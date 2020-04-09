AVCILAR'DA GÜNEŞİ GÖRENLER SAHİLDE YÜRÜDÜ; POLİS UYARDI

Avcılar 'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanan göl kenarında bazı vatandaşlar yürüyüş ve spor yaptı. Polis , sahile gelenleri tek tek uyardı. Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sahil bantlarında yürüyüş yapmak, balık tutmak ve spor yapmak gibi faaliyetler yasaklanmıştı. Havaların ısınmasını fırsat bilen çok sayıda vatandaş evde kal çağrılarına uymayarak Küçükçekmece gölü kenarına geldi. Kimi vatandaşlar köpeklerini gezdirirken, kimileri ise yürüyüş yaptı. Bisiklet sürmeye gelenlerin de olduğu göl kenarında birçok vatandaşın yol kenarına park ettiği araçlarının içinde oturduğu görüldü. Göl kenarına gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göl kenarında yürüyüş yapan vatandaşları hem anonslarla hem de sözlü olarak uyardı. Polis ekiplerinin uyarıları sonucu çok sayıda araç ve vatandaş göl kenarından ayrıldı.

Kaynak: DHA

- İstanbul