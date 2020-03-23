Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Avcılar'da Halk Eğitimi Merkezi'ndeki öğretmenler gönüllü maske dikimine başladı - Haberler

Avcılar'da Halk Eğitimi Merkezi'ndeki öğretmenler gönüllü maske dikimine başladı

AVCILAR'da Halk Eğitimi Merkezi'ndeki bir grup öğretmen, Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık personelinin kullanması amacıyla gönüllü olarak maske dikimine başladı.

23.03.2020 12:51 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:51
Avcılar'da Halk Eğitimi Merkezi'ndeki öğretmenler gönüllü maske dikimine başladı

AVCILAR'da Halk Eğitimi Merkezi'ndeki bir grup öğretmen, Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık personelinin kullanması amacıyla gönüllü olarak maske dikimine başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Yıldız'ın önerisi üzerine Halk Eğitimi Merkezi'ndeki tekstil öğretmenleri gönüllü olarak bu projede yer aldı. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından satın alınan kumaşlar, hafta sonunda iki kez dezenfekte edilen İHKİB İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dikiş atölyesine getirilerek, kesildikten sonra maske dikimine geçildi.  Gönüllü olarak dikiş makinesine oturan öğretmenlerden Gülseren Pekersen, bu hassas dönemde üzerlerine düşen görevi seve seve yaptıklarını belirterek, özellikle yaşlıların evden çıkmamasına yönelik çağrı yaptı.

Avcılar Milli Eğitim Şube Müdürü Erkan Yıldırım ise, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi yöneticileri ile görüştüklerini, görevlilerin kullanabileceği maske hazırlamaya karar verdiklerini belirterek, "Ülkemizde son dönemde karşılaştığımız koronavirüse karşı sağlık görevlilerimizin kullanması amacıyla maske üreterek, Halk Eğitim Merkezi'mizde gönüllü çalışan personelimiz ile birlikte çorbada bir tuzumuz olmasını istedik. Bu sıkıntılı süreçten bir an önce kurtulmayı umut ediyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Halk Eğitimi Merkezi, Devlet Hastanesi, Avcılar, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Uzman isim ’Koronavirüs 3 yolla bitebilir’ deyip maddeleri sıraladı Haberler
Uzman isim "Koronavirüs 3 yolla bitebilir" deyip maddeleri sıraladı
13 maddelik koronavirüs paketi! ’Salgın süresince çift maaş alsınlar’ Haberler
13 maddelik koronavirüs paketi! "Salgın süresince çift maaş alsınlar"
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu Haberler
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu
Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor Haberler
Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır Haberler
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır
’Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz’ Haberler
"Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz"
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti Haberler
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı Haberler
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı

Son Dakika Güncel Haberleri

SPOR Milli sporculardan koronavirüs salgınına karşı önlem mesajları - Haber Çankaya'da koronavirüsle etkin mücadele sürüyor - Haber Vize ilçesinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Haber Bağlar'da koronavirüse karşı Gıda Toptancılar Sitesi dezenfekte edildi - Haber Mersin Limanı'nda koronavirüs tedbiri - Haber Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin - Ekonomi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi - Haber Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı - Haber Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak - Haber Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber
Loading