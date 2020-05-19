AVCILAR'DA HAREKETLİ ANLAR; DURDURULAN OTOMOBİLDEKİ KİŞİDE TABANCA ÇIKTI

AVCILAR'da sokağa çıkma kısıtlaması sırasında durdurulan otomobilde bulunan bir kişide ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

19.05.2020 18:51 | Son Güncelleme: 19.05.2020 18:56
AVCILAR'da sokağa çıkma kısıtlaması sırasında durdurulan otomobilde bulunan bir kişide ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Hastaneye gittiklerini öne süren araçtaki 3 kişiye 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulandı.
Reşitpaşa Caddesi'ndeki denetim noktasında durdurulan otomobildeki 3 kişinin şüpheli hareketleri polisin dikkatini çekti. Hastaneye gitmek istediklerini öne süren 3 kişinin üzerinde arama yapılırken, birinin sırtında kemerinin arkasına sakladığı ruhsatsız tabanca bulundu. Tabancayı neden taşıdığı sorulan kişi, 'İntihar etmeyi düşünüyorum dedi. Bunun üzerine ters kelepçe takılan şüpheli, karakola götürüldü. Diğer iki kişinin üzerinde ve aracın içinde yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı.
Üzerinde tabanca bulunan şüpheli, Avcılar Polis Merkezi'ne teslim edilirken, araçtaki şüpheli dahil 3 kişiye Umum Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulandı. Şüpheli kişi ile ilgili soruşturma sürüyor. AVCILAR’DA HAREKETLİ ANLAR; DURDURULAN OTOMOBİLDEKİ KİŞİDE TABANCA ÇIKTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Reşitpaşa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Erdoğan, Ramazan Bayramı’ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Son Dakika: Türkiye’de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi
Şafak Sezer’den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut’a sert tepki: Bir daha çalışmam! Haber
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Tavşanlı’da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
ABD’de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı Haber
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Çin’de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine ’Günlerce ağladım, sıra sende’ notuyla 1 ton soğan gönderdi Haber
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Haberler››Güncel››AVCILAR'DA HAREKETLİ ANLAR; DURDURULAN OTOMOBİLDEKİ KİŞİDE TABANCA ÇIKTI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:32: Sağlık çalışanları ve hastalar için hastane bahçesinde Kadir Gecesi programı - Haber 19:32: Kars'ta Tekneli köyünde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı - Haber 19:30: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle ilgili paylaşım - Haber 19:30: Başkentliler 19 Mayıs coşkusuyla balkonlardan İstiklal Marşı'nı okudu - Haber 19:30: İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 35 bini aştı - Haber 19:19: Son Dakika: Türkiye, 19 Mayıs'ı camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı - Haber 19:02: Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi - Haber 18:11: Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! - Magazin 17:31: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı - Haberler 17:22: Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı - Haber