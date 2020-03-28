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AVCILAR'DA HASTANEDEN RÖNTGEN CİHAZI ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

AVCILAR'da Devlet hastanesinin acil servisine girerek taşınabilir röntgen cihazı ve güç kaynağını çalan Irak uyruklu Mohammed Abdulhussein H.(36) polis tarafından yakalandı.

28.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:46
AVCILAR'DA HASTANEDEN RÖNTGEN CİHAZI ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA
AVCILAR'da Devlet hastanesinin acil servisine girerek taşınabilir röntgen cihazı ve güç kaynağını çalan Irak uyruklu Mohammed Abdulhussein H.(36) polis tarafından yakalandı. Üzerinden 2 adet çalıntı kimlik çıkan şüphelinin iki ayrı hırsızlık olayı daha gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Hırsızın hastaneden yaptığı hırsızlık ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Avcılar Devlet Hastanesi'nde 16 Mart 2020 tarihinde meydana gelen olayda hastanenin acil servisinden hasta gibi içeri giren bir kişi, taşınabilir röntgen cihazı ile güç kaynağını çaldı. Hırsızlığın çabuk fark edilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi hastaneden ayrılamadan gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada iki adet çalıntı kimlik çıktı.

HIRSIZLIK ANINI GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Öte yandan hırsızlık anı ise hastanenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde acil serviste dolaşan hırsızın, bir sandalyeye oturduğu kimsenin olmadığı bir sırada ise röntgen odasına girerek cihaz ve güç kaynağını çaldığı görülüyor.

TUTUKLANDI

Yapılan sorgusunda şüphelinin 15 Mart 2020 tarihinde Avcılar, Merkez mahallesinde bir kırtasiye dükkanından 750 lira çaldığı, ayrıca bir gün sonra Tolga D. adlı kişinin evine girerek hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anı güvenlik kamerası


Kaynak: DHA

Etiketler: Acil Servis, Avcılar, Güncel

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