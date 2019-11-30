Haberler » 3. Sayfa » Avcılar'da hırsızlar bekçilerle silahlı çatışmaya girdi - Haber

Avcılar'da hırsızlar bekçilerle silahlı çatışmaya girdi

Avcılar'da girdikleri elektronik eşya dükkanından kaçarken bekçilerle silahlı çatışmaya giren hırsızlar düzenlenen operasyonla yakalandı.

30.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:29Avcılar'da hırsızlar bekçilerle silahlı çatışmaya girdi
'da girdikleri elektronik eşya dükkanından kaçarken bekçilerle silahlı çatışmaya giren hırsızlar düzenlenen operasyonla yakalandı. Hırsızların bekçilerle girdiği çatışma anları ise kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Avcılar, ve Güngören'de girdikleri iş yerlerinden 150 bin liralık hırsızlık yapan şebeke polis operasyonuyla yakalandı. Polisin düzenlediği operasyonla yakalanan 4 şüphelinin Avcılar'da 'Gece Kartalları' olarak adlandırılan bekçilerle girdikleri silahlı çatışma anları ise kameralara yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde bir otomobille mağazanın bulunduğu yere gelen hırsızlardan 3'ünün araçtan inerek dükkana yöneldikleri görülüyor. Kar maskeli hırsızlardan araçta bekleyen şüphelinin alarmın çalmasıyla otomobille kaçtığı görülüyor. Bekçilerin dur ihtarına uymayan hırsızların ateş açarak kaçmaya çalıştıkları görülüyor. Çıkan çatışmanın ardından hırsızların ellerindeki malzemeleri yere atarak kaçtıkları görülüyor.

Özel ekip oluşturuldu, son 15 günün güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Avcılar, Bahçelievler ve Güngören'de meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Şüphelilerin yakalanması için özel ekip oluşturan polis, 26 Kasım Salı günü Bağcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçelerinde 5 ayrı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla olayın şüphelisi olduğu belirlenen 4 kişi kıskıvrak yakalandı. Öte yandan, ekiplerin ikametlerde yaptığı aramalarda olaylarda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet tabanca, çok sayıda mermi ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Şüphelilerden Sinan B. (26), Mehmet B. (25) ve Rıdvan A. (20) gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne, küçük yaştaki E.T. (17) ise Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. - İSTANBUL

Bahçelievler, Avcılar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:36 Karı-kocayı kaza ayırdı
18:34 Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 gözaltı
17:36 Tel Abyad'da patlama: 7 yaralı
17:34 MSB: "İnsanlık düşmanı PKK/YPG'nin, Tel Abyad'ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı...
17:31 Personel müdürü, kasiyere cinsel saldırıdan tutuklandı
17:22 Almanya'da baltalı rehine krizi
17:18 Miras kavgasında eniştesini öldürdü
17:11 Çiftlik evinde ölü bulunan Çinli kadının öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
16:55 Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü
09:39 Esenler Otogarı'nda kadın müdür, firmasının peronlarını bölen duvarları "Satışları engelliyor" deyip çekiçle yıktı
23:59 Günlük burç yorumları 30 Kasım 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
21:21 Dün ameliyat olan profesör Murat Tosun, evinde ölü bulundu
21:11 Aslı Enver'den "Özcan Deniz'in evliliğini bitirdi" iddialarına yanıt: Çok ayıp!
20:14 Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı
30.11.2019 18:54:33