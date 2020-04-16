Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı
Avcılar'da karşı yönden gelen iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
16.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:04
Alınan bilgiye göre, İBB Sosyal Tesisleri civarında karşı yönden gelen iki metrobüs çarpıştı.
Kazada, metrobüs şoförleri ve 2 yolcu yaralandı.
Yaralanan 4 kişi, ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle aksayan metrobüs seferleri kontrollü olarak başladı.
Kaynak: AA
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