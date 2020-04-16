Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

(Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

AVCILAR'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı.

16.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:46
(Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

AVCILAR'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile 2 yolcu olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Avcılar- Küçükçekmece arasındaki metrobüs yolunda meydana geldi.

Pir Hasan Turan'ın kullandığı 34 TP 2903 plakalı metrobüs aracı, İETT Sosyal Tesisleri durağını geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp yalpalayarak ilerlemeye başladı.

Metrobüs aracının yalpalayarak ilerlediğini gören 34 TP  3455 plakalı metrobüsün sürücüsü Mehmet Yıldız, aracını durdurdu. Yalpalayarak gelen metrobüs aracı, duran araç ile kafa kafaya çarpıştı. Avcılar yönüne giden metrobüsün ön bölümü büyük hasar görürken, 2 sürücü ile yolcular Mehmet Yıldız ve Pamiş Ateş yaralandı. Kaza nedeniyle metrobüste ulaşım yaklaşık 45 dakika durdu. Yaralılar, sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan metrobüslerden birinin çalışır halde olduğu belirlenince bir şerit ulaşıma açıldı. Diğer araç ise çekici ile kaza yerinden alındı. Avcılar yönüne giden diğer araçlardaki yolcular Küçükçekmece'den Avcılar'a kadar metrobüs yolunda yürümek zorunda kaldı. Akşam saatlerinde iş çıkışı meydana gelen kaza nedeniyle D-100 karayolunda da büyük yoğunluk oluştu. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Küçükçekmece, Avcılar, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korona 125 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1643’e yükseldi Haberler
Korona 125 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1643'e yükseldi
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Haberler
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Haberler ›› Güncel ››(Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:40: Nijerya'da yerinden edilenlerin kampında yangın: 14 ölü - Haber 19:40: New York'ta Kovid-19 kısıtlamaları 15 Mayıs'a kadar uzatıldı - Haber 19:40: Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 6 milyon 336 bin lira ceza - Haber 19:38: Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 125 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam... - Haber 19:38: İngiltere'de kısmi karantina 3 hafta uzatıldı - Haber 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi - Haber 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi - Haber 18:59: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı - Haberler 16:51: Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti - Spor 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi