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Avcılar'da iki metrobüsün çarpışma anı güvenlik kamerasında

Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemeye göre 2 kişi yaralandı.

16.04.2020 20:23 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:25
Avcılar 'da iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemeye göre 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İBB Sosyal Tesisleri civarında iki metrobüs çarpıştı.
Kazada, ilk belirlemeye göre 2 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle metrobüs seferleri aksadı. Avcılar’da iki metrobüsün çarpışma anı güvenlik kamerasında

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avcılar, Güncel
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