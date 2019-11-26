Avcılar'da iki otomobile çarptı, kısa sürede yakalandı

AVCILAR'da park halindeki iki araca çarpıp kaçan sürücü kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Güvenlik kameraları ile görüntülenen olayda sürücü, otomobille hızla ilerlerken önce yolun sol tarafında. ardından sağ tarafta park edilen iki otomobile hızla çarptı. Buradaki otopark görevlisi dışarı çıkarak iki araca çarpan otomobil ve sürücüsünü görüntülemek üzere cep telefonunu çıkarırken, sürücü içerisinde hızla geri çıkarak kaçtı. Olayın bildirilmesi üzerine kısa sürede gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki araca çarpıp kaçan sürücü ve otomobili Kemal Sunal Caddesi'nde durdurdu. Sürücü alkolmetre cihazını polisin ısrarlarına rağmen üflemedi. Sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konulduğu belirtilen sürücü hakkında soruşturma sürdürülüyor.