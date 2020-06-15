AVCILAR'DA İLKOKULDAN BİLGİSAYAR HIRSIZLIĞI KAMERADA

AVCILAR'da bir ilkokula giren hırsızlar, iki dizüstü bilgisayarı çaldı.

15.06.2020 17:28 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:52
AVCILAR'da bir ilkokula giren hırsızlar, iki dizüstü bilgisayarı çaldı. Toplam 38 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan 2 şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Cihangir Mahallesi'nde 3 Haziran'da saat 22.00 sıralarında bir ilkokulda hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirligi ekibi soruşturma başlattı. İçeri giren hırsızların okul müdürüne ait oda kapısını yangın tüpü ile kırarak içeri girdikleri tespit edildi. Parmak izlerinden ve güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlığı çok sayıda suç kaydı bulunan A.İ.?nin yaptığı belirlendi. Bu kişinin Esenyurt'taki evine uzun süreden bu yana uğramadığı belirlendi. Önceki gün saat 21.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi'ndeki arsa içerisindeki konteynerde gizlenen A.İ. ile aynı mahallede bir evde gizlenen suç ortağı U.S. yakalandı. A.İ., sorgusunda dizüstü bilgisayarı Yeşilkent Mahallesi'ndeki Uğur isimli kişiye 800 TL karşılığında sattığını söyledi. 5 ayrı suçtan kaydı bulunan yakalanan bu kişi bilgisayarın bir yakınında olduğunu, getirebileceğini söyledi. Kısa süre sonra 2 bilgisayar getirildi. Ancak, bunların okuldan çalınan dizüstü bilgisayarlar olmadığı belirlendi. Sürdürülen soruşturmada, bilgisayarların Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde Alican isimli kişiyle satıldığı ortaya çıktı.Polise çağrılan bu kişi, bilgisayarları almadığını savundu. 2 şüpheli ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor. AVCILAR’DA İLKOKULDAN BİLGİSAYAR HIRSIZLIĞI KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Cihangir Mahallesi, Avcılar, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
AB’den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip Haber
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
İstanbul’un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe Haber
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Hatay Belediyesi’nde işe başladı Haber
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Son Dakika: İstanbul’da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı Haber
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Yeni Zelanda’da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Haberler››Güncel››AVCILAR'DA İLKOKULDAN BİLGİSAYAR HIRSIZLIĞI KAMERADA - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:15: Dün 5.7 ile sallanan Karlıova'da, 5.6 büyüklüğünde deprem (6) - Haber 18:14: Büyükşehir Belediyesinden mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına sürpriz - Haber 18:14: Kaçak kazı yapmaya giden 6 kişi yakalandı - Haber 18:13: Karabük'te sağanak yağmur yolları göle çevirdi - Haber 18:12: Yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla öldü - Haber 17:34: İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı - Haber 17:06: Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı - Haber 16:57: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir - Haber 15:14: AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip - Ekonomi