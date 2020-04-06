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Avcılar'da işsizlik maaşı alanlar kuyruktaydı; ödemeler çakışmadı, yoğunluk olmadı

KORONAVİRÜS tehdidi nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım ödeneklerinin evde ödenmesi sonucu, bugün başlayan işsizlik maaş ödemeleri çakışmayınca PTT şubelerinin önünde büyük yoğunluk olmadı.

06.04.2020 17:55 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:56
Avcılar'da işsizlik maaşı alanlar kuyruktaydı; ödemeler çakışmadı, yoğunluk olmadı

KORONAVİRÜS tehdidi nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım ödeneklerinin evde ödenmesi sonucu, bugün başlayan işsizlik maaş ödemeleri çakışmayınca PTT şubelerinin önünde büyük yoğunluk olmadı.

Sosyal yardım ödemelerinin evlerde yapılması nedeniyle bugün diğer yerlerde olduğu gibi Avcılar 'da da işsizlik aylığı ödemeleri yapıldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyarısı ile tek sıra halinde kaldırımda bekleyenler, 'Sosyal mesafe' kuralına uydu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Avcılar, PTT, Güncel
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