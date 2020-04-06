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AVCILAR'DA İŞSİZLİK MAAŞI ALANLAR KUYRUKTAYDI; ÖDEMELER ÇAKIŞMADI, YOĞUNLUK OLMADI

Koronavirüs tehdidi nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım ödeneklerinin evde ödenmesi sonucu, bugün başlayan işsizlik maaş ödemeleri çakışmayınca PTT şubelerinin önünde büyük yoğunluk olmadı.

06.04.2020 18:26 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:33
Koronavirüs tehdidi nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım ödeneklerinin evde ödenmesi sonucu, bugün başlayan işsizlik maaş ödemeleri çakışmayınca PTT şubelerinin önünde büyük yoğunluk olmadı.
Sosyal yardım ödemelerinin evlerde yapılması nedeniyle bugün diğer yerlerde olduğu gibi Avcılar 'da da işsizlik aylığı ödemeleri yapıldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyarısı ile tek sıra halinde kaldırımda bekleyenler, 'Sosyal mesafe' kuralına uydu. AVCILAR’DA İŞSİZLİK MAAŞI ALANLAR KUYRUKTAYDI; ÖDEMELER ÇAKIŞMADI, YOĞUNLUK OLMADI

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Avcılar, Güncel

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AVCILAR'DA İŞSİZLİK MAAŞI ALANLAR KUYRUKTAYDI; ÖDEMELER ÇAKIŞMADI, YOĞUNLUK OLMADI
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