Haberler » Güncel » AVCILAR'DA İTFAİYEDEN GÜVERCİN KURTARMA OPERASYONU - Haber

AVCILAR'DA İTFAİYEDEN GÜVERCİN KURTARMA OPERASYONU

AVCILAR'da bir sitenin havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

09.12.2019 14:59 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:59AVCILAR'DA İTFAİYEDEN GÜVERCİN KURTARMA OPERASYONU

AVCILAR'da bir sitenin havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan Derya Blokları'nda oturan emekli işçi Yaşar Uslurak,  banyo bölümündeki havalandırma boşluğunda kuş bulunduğunu farkeden Uslurak,  itfaiyeyi aradı. Kısa sürede gelen İstanbul Büyükşehir Belediye ekibi, binanın birinci katındaki havalandırma boşluğunun penceresini söktü. Görevlilerden biri ışık tutarak, havalandırma boşluğunda sıkışıp kalan güvercini çekip aldı. Güvercin bina dışarısına çıkarılarak, havaya doğru fırlatıldı. Güvercin kanat çırpıp kısa sürede uzaklaştı.

Yaşar Uslurak, kuşu dün farkettiğini, bugün de itfaiyeyi arayarak bir canın kurtulmasını sağladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

- eri, güvercini kurtarmaya çalışırken

-Kurtarılan güvercin çıkarılırken ve itfaiye erinin elinde

-Güvercin havaya bırakılırken

-Ev sahibi Yaşar Uslurak ile röportaj



İtfaiye, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:09 Üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan sevgililer adliyede - Haber
16:08 Bağcılar'daki oto galericiler çarşısında cinayet (1) - Haber
16:08 Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı - Haber
16:04 ABD İstanbul Başkansolosu'ndan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'a ziyaret - Haber
16:04 Bülent Turan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ziyaret - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:08 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
13:21 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haber
12:58 Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı - Haber
9.12.2019 16:16:29