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Avcılar'da itfaiyeden güvercin kurtarma operasyonu

AVCILAR'da bir sitenin havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

09.12.2019 17:51 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:56
AVCILAR'da bir sitenin havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan Derya Blokları'nda oturan emekli işçi Yaşar Uslurak, banyo bölümündeki havalandırma boşluğunda kuş bulunduğunu farkeden Uslurak, itfaiyeyi aradı. Kısa sürede gelen İstanbul Büyükşehir Belediye ekibi, binanın birinci katındaki havalandırma boşluğunun penceresini söktü. Görevlilerden biri ışık tutarak, havalandırma boşluğunda sıkışıp kalan güvercini çekip aldı. Güvercin bina dışarısına çıkarılarak, havaya doğru fırlatıldı. Güvercin kanat çırpıp kısa sürede uzaklaştı.
Yaşar Uslurak, kuşu dün farkettiğini, bugün de itfaiyeyi arayarak bir canın kurtulmasını sağladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.
Avcılar'da itfaiyeden güvercin kurtarma operasyonu

İtfaiye, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA


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