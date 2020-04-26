Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

AVCILAR'DA İTFAİYEDEN MARTI KURTARMA OPERASYONU

AVCILAR'daki bir binanın havalandırma boşluğuna düşen martı, itfaiye erlerinin çabası ile kurtarıldı.

26.04.2020 12:31 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:36
AVCILAR'daki bir binanın havalandırma boşluğuna düşen martı, itfaiye erlerinin çabası ile kurtarıldı.
Merkez Mahallesi'ndeki Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde bulunan bir binada oturan Ecrin Ceren Bayden, evlerinin banyosundaki havalandırma boşluğuna bir şeyin düştüğünü duydu. Ecrin Ceren, koronavirüs nedeniyle sürdürülen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan babasına haber verdi. Babasının haber vermesi üzerine kısa sürede gelen itfaiye erlerinden biri, yaklaşık 10 dakikalık çaba ile oldukça dar olan havalandırma boşluğu penceresinden, martıyı çıkarmayı başardı. İtfaiye erinin caddeye bıraktığı martı, sonra kanat çırparak hızla uzaklaşırken, Bayden ailesinin fertleri de itfaiye erlerini balkondan alkışladı. AVCILAR’DA İTFAİYEDEN MARTI KURTARMA OPERASYONU

Kaynak: DHA

Etiketler: Ahmet Taner, İtfaiye, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa’nın ünlü dağının zirvesinde Haberler
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde
Ailede kriz! Instagram’da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu Haberler
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu
Güldür Güldür’ün Bilal’i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi Haberler
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı Haberler
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı
Gerekçesini emniyet müdürüne yazan vatandaş, dışarı çıkış iznini kaptı Haberler
Gerekçesini emniyet müdürüne yazan vatandaş, dışarı çıkış iznini kaptı
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir
Karantinayı delerek parti yapan Kean’e 1.4 milyon TL ceza Haberler
Karantinayı delerek parti yapan Kean'e 1.4 milyon TL ceza
Haberler››Güncel››AVCILAR'DA İTFAİYEDEN MARTI KURTARMA OPERASYONU - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:46: Adres bildirimi tescil işlemlerinin durdurulma süresi uzatıldı - Haber 13:46: İller arası adres bildirimi tescil işlemleri 11 Mayıs'a kadar durduruldu - Haber 13:46: Türk Kızılay'dan su ve ekmek ikramı - Haber 13:45: Orhaneli'nin Nalınlar Mahallesi karantinaya alındı - Haber 13:41: Bursa'da 1 mahalle karantinaya alındı - Haber 13:26: Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak? - Haber 11:40: Son dakika: İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Türk hasta, Türkiye'ye getiriliyor - Haber 10:42: Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi - Magazin 09:56: Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu - Haber 19:13: Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi - Haber 17:08: Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti - Haber