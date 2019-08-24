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Avcılar'da kadın cinayeti protestosu

KIRIKKALE'de Emine Bulut'un (38), 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin gözü önünde eski eşi Fedai Baran (43) tarafından bıçaklanarak öldürülmesi Avcılar'da düzenlenen basın açıklaması ile protesto edildi.

24.08.2019 16:51 Avcılar'da kadın cinayeti protestosu
KIRIKKALE'de Emine Bulut'un (38), 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin gözü önünde eski eşi Fedai Baran (43) tarafından bıçaklanarak öldürülmesi Avcılar'da düzenlenen basın açıklaması ile protesto edildi.
CHP Avcılar Kadın Kolları Başkanı Rabia Mermer'in çağrısı üzerine Havuz Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu da destek verdi. Rabia Mermer, "2019'da erkekler tarafından katledilen 223 kadın var. Caydırıcı ve uygulanabilir cezalar gelmediği müddetçe, katil erkeklere verilen ödül gibi cezalar bitmediği sürece bu cinayetler bitmeyecek. İyi hal, tahrik indirimi, ölmek istemiyoruz. Alışmayacağız, susmayacağız" dedi.



Emine Bulut, Avcılar, Güncel

Kaynak: DHA

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