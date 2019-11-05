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Avcılar'da kadınlar'dan, kadın cinayetleri protestosu

AVCILAR'da toplanan bir grup kadın, Ercan A.'nın resmi nikahsız eşi Seda Kurt'u bıçaklayarak öldürmesi ve kadın cinayetlerine kurban giden diğer kadınlar için eylem düzenledi.

05.11.2019 20:17 | Son Güncelleme: 05.11.2019 20:17Avcılar'da kadınlar'dan, kadın cinayetleri protestosu
AVCILAR'da toplanan bir grup kadın, Ercan A.'nın resmi nikahsız eşi Seda Kurt'u bıçaklayarak öldürmesi ve kadın cinayetlerine kurban giden diğer kadınlar için eylem düzenledi.

Avcılar Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin çağrısı üzerine Havuz Meydanı'nda toplanan 150 kadar kadına bir grup erkek ve Belediye Başkanı Turan Hançerli de destek verdi. Basın açıklamasını okuyan Kadın Meclisi Başkanı Gülten Yarbasan, son olarak Avcılar'da işlenen kadın cinayetinin arkasında kadın katillerine indirim uygulanması bulunduğunu savundu. Yarbasan, Türkiye'de her gün yeni kadın cinayeti işlendiğini, geçen Ekim ayında erkekler tarafından 36, kadın öldürüldüğünü, bu yıl öldürülen kadın sayısının 351 olduğunu söyledi. Yarbasan, şöyle devam etti:

"Bugün Seda Kurt'u konuşuyoruz. Peki ya Emine Bulut? Kızının gözü önünde kocası tarafından vahşide boğazı kesilerek öldürülen Emine'nin 'Ölmek İstemiyorum' çığlığı hala kulaklarımızda değil mi? Bu çığlıkları daha ne kadar duyacağız? Biz kadınlar bugün Seda ve kadın cinayetlerine kurban giden tüm kadınlarımız için haykırıyoruz. Susmayacağız. 'Ölmek istemiyorum' çığlıklarına kulaklarımızı tıkamayacak, yaşam hakkımızı savunacağız, Hayatın içindeyiz, özgürlüğümüzden vazgeçmeyeceğiz, İnsanca yaşam hakkımızı elimizden alamayacaksınız. Hayatımızdan da haklarımızdan da vazgeçmiyoruz."

Grup eylemin ardından olaysız dağıldı.


- İstanbul

Avcılar, Güncel

Kaynak: DHA

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