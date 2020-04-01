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Avcılar'da kapalı olması gereken kıraathanede bulunanlara para cezası

Avcılar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanede bulunan kişilere 392'şer lira idari para cezası uygulandı.

01.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:06
Avcılar'da kapalı olması gereken kıraathanede bulunanlara para cezası
Avcılar 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanede bulunan kişilere 392'şer lira idari para cezası uygulandı.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerini denetledi.
Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir kıraathanenin açık olduğunu belirleyen ekipler, içeride oyun masasında oturan 5 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 392 lira idari para cezası uyguladı.
Ruhsat belgesi olmadığı belirlenen iş yeri, ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Avcılar, Güncel
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