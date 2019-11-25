AVCILAR'DA KAZA KURŞUNUYLA YARALANAN ÇOCUKTAN İYİ HABER GELDİ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

Avcılar'da babası ruhsatsız silahı temizlediği sırada kaza kurşunuyla yaralanan 3 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yeşilkent Mahallesi G-738 sokak'ta meydana gelen olayda, Fethi K. evde bulunan ruhsatsız silahını kurcaladığı sırada 3 yaşındaki kızı E.B.K'yı yaralamıştı. Esenyurt'ta özel bir hastaneye götürülen ve burada ilk müdahalesi yapılan çocuk Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

"ÇOCUĞUN DURUMU İYİ"

Mahallede esnaflık yapan ve Fethi K.'nin arkadaşı olduğunu söyleyen Taner Avşar, "Fethi Bey komşumuzdur. Burada esnaflık yapar. Sevilen sayılan bir insan. Bir kaza olmuş. Kızının durumu şuan gayet iyi. Her hangi bir problem yok. Kendisi kuaförlük yapıyor burada. Ailevi bir sorunları yok. Kazadır. Kasıtlı bir olay yok. Olan olmuş. Çocuğun durumu iyi" dedi.

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-Taner Avşar röp

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