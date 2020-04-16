AVCILAR'DA KAZA YAPINCA YAKALANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ KAMERADA

İSTANBUL'da evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli, Avcılar 'da polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Şüphelilerin araçlarıyla geri giderek kaçmaya çalışırken kaza yapma anları ise güvenlik kameralarınca görüntülendi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİS ŞÜPHELİLERİ TESPİT ETTİ

Sarıyer, Bakırköy, Zeytinburnu ve Avcılar ilçelerinde birbiri ardından meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından çalışma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden eşkalleri ve kullandıkları otomobilin plakasını tespit ettiği şüphelileri yakalamak için operasyon yaptı.

ARAÇLARIYLA GERİ GERİ KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN KAZA YAPINCA YAKALANDILAR

Avcılar'da sabaha karşı bir hırsızlık olayı gerçekleştirdikten sonra otomobillerine binerek kaçmaya çalışan şüphelilerin, önü polis ekipleri tarafından kesildi. Karşılarında polisi gören şüpheliler, otomobille geri giderek kaçmaya çalıştı. Hızla geri giderken kaza yapan şüpheliler araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı. O anlar ise bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen Batuhan R.(21), Cihan G.(33) ile Oğuzhan T.(21)'in adeta birer suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Batuhan R.'nin daha önceden 32 defa evden hırsızlık, 1 oto hırsızlığı, 6 kere gasp, 2 kez ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından yakalandığı ortaya çıktı. Şüphelilerden Cihan G.'nin 4 kez evden hırsızlığı, 3 kez de yaralama suçundan gözaltına alındığı belirlendi. Oğuzhan T.'nin ise 37 evden hırsızlık 4 oto hırsızlığı, motosiklet hırsızlığı, 2 kez işyerinden hırsızlık, 1 kez yaralama suçundan polise geliş kaydı olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Polisin yaptığı soruşturmada şüphelilerin girdikleri 4 ayrı evden cep telefonu, bilgisayar, tablet gibi elektronik eşyalar çaldıkları tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra Büyükçekmece Adliyesine sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Şüphelilerin apartmana girmeleri

-Sokakta yakalanma anları

-Aktüel görüntü

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

Kaynak: DHA

- İstanbul