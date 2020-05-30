AVCILAR'DA KISITLAMAYA SIKI DENETİM YASAK VE KURALLARI İHLAL EDENLERE CEZA

KORONAVİRÜS nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Avcılar D-100 Karayolu'nda yapılan denetimlerde yasaklara uymayan veya kurallara aykırı araçlarla trafiğe çıkan veya sürücü belgesiz sürücülere ceza yazıldı.

30.05.2020 14:58 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:05
KORONAVİRÜS nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Avcılar D-100 Karayolu'nda yapılan denetimlerde yasaklara uymayan veya kurallara aykırı araçlarla trafiğe çıkan veya sürücü belgesiz sürücülere ceza yazıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü A Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği'ne bağlı görevliler, Avcılar Köprüsü altında gün boyu denetim yaptı. Denetimler sırasında bir markete mal taşıdığını belirten kamyon şoförü Sedat Demirsaplı'nın sokağa çıkma izin belgesi bulunmadığı tespit edildi. Umum Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca sürücüye ceza yazıldı. Demirsaplı, marketlerin akşam saatine kadar açık olduğu için trafiğe çıkmasının cezai işlem oluşturmayacağını düşündüğü için yola çıktığını söyledi.
Durdurulan kamyonet sürücüsü İsa Arslan'a otomobil ehliyeti bulunduğu tespit edilince, "Sınıfına göre sürmeye yetkili olmadığı araçları kullanma" suçundan 1228 TL para cezası kesilirken, 20 ceza puanı da verildi.
MUAYENESİZ ARAÇTA YOKLAMA KAÇAĞI, EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ
Otomobil sürücüsü Emre Yaşar'ın sokağa çıkma izin belgesi bulunduğu halde ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Yaşar'ın geçmişte sürücü belgesi almaya hak kazandığı, stajyer sürücülük döneminde alkollü araç kullandığı tespit edilince bunun iptal edildiği, ayrıca askerlik yoklama kaçağı olduğu, yönetimindeki aracının da muayene tarihinin geçtiği belirlendi. Askerlik konusunda tutanak hazırlanırken, sürücüye iki ayrı trafik suçundan toplam 5 bin 236 TL para cezası kesildi. Ruhsat sahibi Hayrullah Aktürk'e de 2 bin 605 TL ceza uygulandı. Trafik polisi, Emre Yaşar'a yeniden ehliyet alması için başvuru yapması gerektiğini belirtirken, sürücü, pazartesi günü askerlik şubesine gideceğini belirtti. AVCILAR’DA KISITLAMAYA SIKI DENETİM YASAK VE KURALLARI İHLAL EDENLERE CEZA

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, D-100 Karayolu, Avcılar, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Erzurum’da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı Haber
Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Son dakika: Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran ve Hrant Dink Vakfı’na tehdit maili gönderen 2 farklı provokatör aynı gün yakalandı Haber
Son dakika: Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen 2 farklı provokatör aynı gün yakalandı
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka’da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu Haber
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü Haber
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD’deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi Haber
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti Haber
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı’ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Haberler››Güncel››AVCILAR'DA KISITLAMAYA SIKI DENETİM YASAK VE KURALLARI İHLAL EDENLERE CEZA - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:00: Fatma Şahin ve milletvekilleri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti - Haber 14:58: Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı'na hakaret eden dernek başkanına 3 yıl 9 ay hapis cezası - Haber 14:57: Hrant Dink Vakfına ölüm tehdidi içeren mesaj yollayan zanlı yakalandı - Haber 14:57: Microsoft, MSN sitesi için haber seçimini gazeteciler yerine yapay zekaya yaptıracak - Haber 14:56: Nizip'te aile hekiminde koronavirüs çıktı, personel karantinaya alındı - Haber 13:57: Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi - Magazin 13:42: Anbean görüntülendi! Küçücük kedi, köpekli çifte korku dolu anlar yaşattı - Haber 13:28: Son dakika: Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen 2 farklı provokatör aynı gün yakalandı - Haber 12:32: Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu - Haber