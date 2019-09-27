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Avcılar'da kısmen yıkılan minarenin enkazı kaldırıldı

Deprem nedeniyle Avcılar'da yıkılan cami minaresinin enkazı kaldırıldı.

27.09.2019 09:25
Deprem nedeniyle Avcılar'da yıkılan cami minaresinin enkazı kaldırıldı. Bir kısmı yıkılan minare ve kaldırılan enkaz havadan görüntülendi.
Silivri açıklarında dün yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem ve ardından Avcılar'da bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresinin bir kısmı yıkılmıştı. Gece saatlerinde yıkılan minarenin en kazı ekipler tarafından kaldırıldı. Caminin ibadete kapalı olduğu görüldü. Caminin diğer minaresi ile ilgili denetleme çalışmasının süreceği öğrenilirken, Caminin ibadete açılıp açılmayacağı yapılan incelemelerin ardından belli olacak. Yıkılan minarenin bir kısmı ve kaldırılan en kaz havandan görüntülendi.
(İHA)
Avcılar'da kısmen yıkılan minarenin enkazı kaldırıldı

Avcılar, Silivri, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

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