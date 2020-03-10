Avcılar'da korkunç olay...8 aylık bebek, 3'üncü kattan düştü
Avcılar'da korkunç olay...8 aylık bebek, 3'üncü kattan düştü Avcılar'da 8 aylık bir bebek 3'üncü kattaki evlerinin balkonunda 4 yaşındaki ağabeyinin kucağından kayarak aşağıya düştü.
10.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:41
Avcılar 'da korkunç olay...8 aylık bebek, 3'üncü kattan düştü
İSTANBUL - Avcılar'da 8 aylık bir bebek 3'üncü kattaki evlerinin balkonunda 4 yaşındaki ağabeyinin kucağından kayarak aşağıya düştü. Ağır yaralanan bebek hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Zabit Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre annesi yanında olmadığı esnada 4 yaşındaki A.C.Y. ile 8 aylık kardeşi Emre Can Y. balkonda oturuyordu. Balkonda bir süre sonra taburenin üstüne çıkıp kardeşini kucağına alan A.C.Y.'nin kucağından 8 aylık Emre Can aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşlar ve anne minik bebeği önce Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bebek oradan da Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne sevk edildi. Emre Can Y. yoğun bakıma alınırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.Kardeşini attı iddiasıÇevredeki vatandaşlar ise konuyla ilgili olarak A.C.Y.'nin genelde her şeyi aşağıya attığını söyleyerek kardeşini de bilmeden aşağıya atmış olabileceğini iddia etti. Olayla ilgili polis ekipleri çok yönlü incelemelerini sürdürüyor.
İSTANBUL - Avcılar'da 8 aylık bir bebek 3'üncü kattaki evlerinin balkonunda 4 yaşındaki ağabeyinin kucağından kayarak aşağıya düştü. Ağır yaralanan bebek hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Zabit Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre annesi yanında olmadığı esnada 4 yaşındaki A.C.Y. ile 8 aylık kardeşi Emre Can Y. balkonda oturuyordu. Balkonda bir süre sonra taburenin üstüne çıkıp kardeşini kucağına alan A.C.Y.'nin kucağından 8 aylık Emre Can aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşlar ve anne minik bebeği önce Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bebek oradan da Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne sevk edildi. Emre Can Y. yoğun bakıma alınırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.Kardeşini attı iddiasıÇevredeki vatandaşlar ise konuyla ilgili olarak A.C.Y.'nin genelde her şeyi aşağıya attığını söyleyerek kardeşini de bilmeden aşağıya atmış olabileceğini iddia etti. Olayla ilgili polis ekipleri çok yönlü incelemelerini sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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