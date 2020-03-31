Avcılar'da kumar oynatılan iş yeri kapatıldı
Avcılar'da kumar oynatıldığı belirlenen iş yeri mühürlendi.
31.03.2020 23:04 | Son Güncelleme: 31.03.2020 23:38
Avcılar 'da kumar oynatıldığı belirlenen iş yeri mühürlendi.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşit Paşa Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Zabıta ekipleriyle söz konusu adrese giden polis, kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiyi yakaladı.
Para cezası kesilen 5 şüpheli serbest bırakılırken, ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşit Paşa Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Zabıta ekipleriyle söz konusu adrese giden polis, kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiyi yakaladı.
Para cezası kesilen 5 şüpheli serbest bırakılırken, ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
Kaynak: AA
Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Avcılar, Zabıta, Güncel