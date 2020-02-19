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AVCILAR'DA LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BIÇAKLA KAVGA: 1 YARALI

AVCILAR'da lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci yaralandı.

19.02.2020 17:25 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:25AVCILAR'DA LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BIÇAKLA KAVGA: 1 YARALI

AVCILAR'da lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Cihangir Mahallesi'ndeki Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana geldi. Liseden çıkan öğrenciler, bilinmeyen nedenle birbirleri ile kavga etti. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 9'uncu sınıf öğrencisi İ.Ö. yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı öğrenciyi hastaneye kaldırdı. olaya karışan öğrencileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntüler

Olay yerindeki polis ve 112 görevlileri

Okulun dış görüntüsü


- İstanbul

Cihangir Mahallesi, Polis, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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