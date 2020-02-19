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Avcılar'da lise öğrencileri arasında bıçakla kavga 1 yaralı

AVCILAR'da lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci yaralandı.

19.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:41
AVCILAR'da lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci yaralandı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Cihangir Mahallesi'ndeki Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana geldi. Liseden çıkan öğrenciler, bilinmeyen nedenle birbirleri ile kavga etti. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 9'uncu sınıf öğrencisi İ.Ö. yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı öğrenciyi hastaneye kaldırdı. Polis olaya karışan öğrencileri tespit etmek için çalışma başlattı.
Avcılar'da lise öğrencileri arasında bıçakla kavga 1 yaralı

Cihangir Mahallesi, Anadolu Lisesi, kavga, Güncel

Kaynak: DHA


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