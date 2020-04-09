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Avcılar'da marketi birbirine katan adama para cezası

Avcılar'da dün bir markete maskesiz girdiği için çalışanlar tarafından uyarılan adam ortalığı birbirine katmıştı.

09.04.2020 11:21 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:34
Avcılar'da marketi birbirine katan adama para cezası
Avcılar 'da dün bir markete maskesiz girdiği için çalışanlar tarafından uyarılan adam ortalığı birbirine katmıştı. Polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalanan Mustafa Ü. isimli adama hıfzıssıhha kanuna muhalefetten para cezası kesildi.

Olay dün saat 12.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşanmıştı. Maskesiz markete girdiği için uyarılan M.Ü. isimli adam market çalışanları ile tartışmış sonrasında ise marketi birbirine katmıştı.

Olay sonrası kaçan şüpheli Mustafa Ü. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Çalışanların şikayetini geri çekmesi üzerine Mustafa Ü.'ye hıfzıssıhha kanuna muhalefetten işlem yapıldığı öğrenildi. Avcılar Kaymakamlığı'nca zanlıya para cezası kesildiği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Avcılar, 3. Sayfa
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