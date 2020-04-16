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Avcılar'da metrobüs kazası: 4 yaralı

Avcılar'da kontrolden çıkan bir metrobüsün karşı şeritteki metrobüse çarptığı kazada 2'si sürücü 4 kişi yaralandı, metrobüs seferleri durdu.

16.04.2020 19:24 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:34
Avcılar'da metrobüs kazası: 4 yaralı
Avcılar 'da kontrolden çıkan bir metrobüsün karşı şeritteki metrobüse çarptığı kazada 2'si sürücü 4 kişi yaralandı, metrobüs seferleri durdu. Kazanın ardından yüzlerce vatandaş yürümek zorunda kalınca sosyal mesafe hiçe sayıldı. Tüm yaşananlar havadan görüntülendi.

Kaza, akşam saatlerinde Avcılar İBB Sosyal Tesisleri durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avcılar istikametinden Mecidiyeköy istikametine giden metrobüs sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce aydınlatma direğine vuran metrobüs daha sonra yol kenarındaki bariyere ve en sonda da karşı şeritte duraklayan bir metrobüse çarptı. Kaza sonrasında metrobüs şoförleri araç içerisinde sıkışırken 2 yolcu da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar sıkışan metrobüs sürücüsünü araçtan çıkardı

Kazayı gören vatandaşlar hemen olay yerine koşarak yaralılara yardım etti. Araçta sıkışan bir metrobüs sürücüsü vatandaşların çabasıyla çıkartıldı. araçta sıkışan diğer metrobüs sürücüsüne ise itfaiye ekipleri müdahale etti. Sürücü itfaiye ekiplerinin 20 dakikalık çalışması sonucunda şoför kabini kesilerek çıkartılabildi. Yararılar sağlık ekiplerince çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Yüzlerce yolcu yürüdü, sosyal mesafe hiçe sayıldı

Kazanın ardından metrobüs seferleri durdu. Metrobüslerdeki yüzlerce yolcu yürümek zorunda kaldı. Vatandaşlar yürüdüğü sırada kalabalık oluştu ve sosyal mesafe gözetilmedi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, yaşanan kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan metrobüsün karşı şeritteki metrobüse çarptığı anlar yer alıyor.

Kazaya karışan metrobüsleri yoldan kaldırmak için ekipler çalışma başlattı. Kazaya karışan metrobüsler ve metrobüsleri kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi. Kazaya karışan metrobüslerin yoldan kaldırılmasıyla seferler normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Avcılar, 3. Sayfa
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