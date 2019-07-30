Haberler» Güncel» Haber

Avcılar'da metrobüs yangını

Avcılar'da bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

30.07.2019 22:35 Avcılar'da metrobüs yangını
Avcılar'da bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına kısa süre içinde müdahale edilirken duraksayan seferler normale döndü. Olay, Avcılar Üniversite metrobüs durağında saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcuları durakta indiren metobüs sürücüsü dumanları fark etti. Hemen araçtan inen şoför güvenlik görevlilerini çağırdı. Olay yerine gelen güvenlik görevlileri dumanların çıktığı motor kısmına yangın tüpü ile müdahale etti. Yolcuların kısa süreli panik yaşadığı olay nedeniyle metrobüs seferlerinde de aksama oldu. Yangının söndürülmesinin ardından seferler normale döndü.
(İHA)

Avcılar, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:40   Adana'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı
03:33   Ankara'da 14 kişi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı
03:18   Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde 6. gün
03:12   Adana'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı
03:09   Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde 6. gün
02:51   Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
02:48   Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 yaralı