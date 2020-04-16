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Avcılar'da metrobüslerin kafa kafaya çarpıştığı anlar kamerada

Avcılar'da seyir halinde olan iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı.

16.04.2020 18:28 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:28
Avcılar'da metrobüslerin kafa kafaya çarpıştığı anlar kamerada
Avcılar 'da seyir halinde olan iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Avcılar'da seyir halinde olan iki metrobüs bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma nedeniyle biri sürücü iki kişi araç içinde sıkıştı. Kazada toplam 4 kişi yaralandı. Metrobüs seferleri çift yönlü durunca yüzlerce yolcu araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı. Yaşanan kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Avcılar, 3. Sayfa
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