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Avcılar'da metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı

Avcılar'da metrobüsün motor bölümünde yangın çıktıİSTANBUL - Avcılar Şükrübey'de bir metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı.

25.08.2019 16:23
Avcılar'da metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı
Avcılar'da metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı
İSTANBUL - Avcılar Şükrübey'de bir metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Metrobüste bulunan yolcular tahliye edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü.
Avcılar Şükrübey'de seyir halinde olan bir metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. yolcular metrobüsten tahliye edilirken, şoför araçta bulunan yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Metrobüs daha sonra çekici yardımıyla olay yerinden çekildi.
Avcılar'da metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı

İtfaiye, Avcılar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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