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Dün yaşanan depremde Avcılar'daki minarenin yıkılma anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik deprem esnasında, Avcılar'da bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Cami'nin minaresi yıkıldı. Minarenin yıkılma anının kamera görüntüleri ortaya çıktı.

27.09.2019 10:45

İstanbul'da dün saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avcılar da depremin en çok hissedildiği yerlerden biri oldu. Depremde Avcılar merkezde bulunan ve 1977 yılında yapılan Hacı Ahmet Tükenmez Cami'nin minarelerinden birisinin üst kısmı yıkıldı.

PARÇA, CAMİNİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Minareden kopan parça caminin bahçesine düştü. Yapılan incelemelerde diğer minarede de çatlaklar olduğu tespit edilirken, cami cemaatinin depremden 20 dakika önce camiden ayrıldığı öğrenildi. Minareden kopan parça dün akşam ekipler tarafından kaldırıldı. AFAD yetkilileri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri burada hasar tespit çalışması yaptı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Cami'nin minaresinin yıkılış görüntüleri, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Dün yaşanan depremde Avcılar'daki minarenin yıkılma anlarının görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul, Avcılar, Deprem, Güncel

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