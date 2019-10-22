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Avcılar'da müftülük lojmanı ve 45 yıllık bina mühürlendi

SİLİVRİ açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'da yapılan kontroller sonucu riskli görülen müftülüğe ait 8 daireli lojman ile 45 yıllık 3 daireli bina mühürlendi.

22.10.2019 19:24
SİLİVRİ açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'da yapılan kontroller sonucu riskli görülen müftülüğe ait 8 daireli lojman ile 45 yıllık 3 daireli bina mühürlendi.
Silivri depreminin ardından Gümüşpala Mahallesi'ndeki Ocak Sokak'ta bulunan Nakipoğlu Camii'nin karşısındaki Diyanet İşleri'ne ait 4 katlı 8 daireli lojmanın bodrum kat ve zeminindeki kolonlarda çatlaklıklar tespit edildi. Avcılar Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemede Diyanet görevlileri tarafından kullanılan lojmanlarda barınmanın riskli olduğu belirlendi. Bunun üzerine binanın tahliye edilmesi için süre tanındı. Sürenin dolması ardından ekipler bugün binayı mühürledi.
Yine Gümüşpala Mahallesi'ndeki Nalan Sokak'ta bulunan 45 yıllık olduğu belirtilen 3 katlı binada oturan 3 aile belediyeye başvurarak binalarının kontrol edilmesini istedi. Görevliler tarafından yapılan incelemede beton ve demirlerinin çürüdüğü tespit edilen binada oturulmasının riskli olduğu belirlendi. Bina sakinleri bunun üzerine binayı boşalttı. Bugün bu bina da mühürlendi.
Avcılar'da müftülük lojmanı ve 45 yıllık bina mühürlendi

Gümüşpala, Silivri, Avcılar, Eylül, Güncel

Kaynak: DHA

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