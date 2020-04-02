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Avcılar'da nikahı kıyılan polis çiftten 'evde kal' çağrısı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında sadece iki şahit huzurunda nikah kıyan polis çift, herkesin yetkililerin çağrılarına uyarak dışarı çıkmamalarını isterken, "Evde kalın" çağrısı yaptı.

02.04.2020 10:17 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:17
Avcılar'da nikahı kıyılan polis çiftten 'evde kal' çağrısı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında sadece iki şahit huzurunda nikah kıyan polis çift, herkesin yetkililerin çağrılarına uyarak dışarı çıkmamalarını isterken, "Evde kalın" çağrısı yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgesi uyarınca aralarında düğün salonlarının da bulunduğu bazı işletmeler 16 Mart itibarıyla geçici süreyle kapatıldı. İstanbul'da Arnavutköy, Avcılar , Bahçelievler, Başakşehir, Beylikdüzü, Çekmeköy, Esenler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şişli, Tuzla, Ümraniye ve Zeytinburnu belediyelerinin gelin, damat ve iki şahidin katılımıyla nikah kıymalarına karar verildi. Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, İsmail Sümbül ile Emel Öztürk, Koranavirüs salgını nedeniyle bazı programlarını iptal ederken, daha önceden belirledikleri nikah tarihini ertelemedi. Polis çift nikahlarını Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda iki arkadaşlarının şahitliği ve 3 arkadaşlarının uzaktan kapı aralığından izlediği sade törenle kıydırdı. İsmail Sümbül, "Kurallara uyarak sosyal mesafeyi koruma koşuluyla şahitlerin huzurunda nikah akdimizi gerçekleştirdik. Mutluyuz. Umarım bu Koronavirüs dünyanın başından defolur herkes mutlu hayatına yeniden kavuşur" dedi. Gelinlik giymeyen Emel Öztürk, "Böyle olmasını istemezdik şartlar malum" demekle yetindi. İsmail Sümbül, iki tarafın anne ve babaların 55-60 yaş aralığında olduğunu, hastalık riski nedeniyle onları Sivas ve Giresun'dan İstanbul'a getirtmeyi uygun bulmadıklarını, ileride güzel günlerde birlikte fotoğraf çektirmeyi umut ettiklerini belirtirken, nikahtan sonra görev başına döneceklerini vurgulayarak, eşi ile birlikte "Yetkililerin uyarılarına uyun, evde kalın" çağrısı yaptı.

Aynı salonda daha sonra aynı koşullarda nikahları kıyılan Özcan Günana ile gelin Meltem Turan'ı çok sayıda yakınları kapı aralığından izleyerek, görüntülemeye çalıştı. Gelinin babası Mustafa Turan, "Çocuklar anlaşmış, karar vermiş. Nişan ve düğün iptal oldu. Kısmette nikahı böyle kıymak varmış" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Avcılar, Polis, Güncel
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