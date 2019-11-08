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Avcılar'da okul bahçesindeki ölüm: çok sayıda öğrenci okula gelmedi

Avcılar'da 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun servis aracının altında kalarak hayatını kaybettiği Mehmetçik İlkokulu'nda bugün birçok öğrenci derse gelmedi.

08.11.2019 09:32 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:35
Avcılar'da 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun servis aracının altında kalarak hayatını kaybettiği Mehmetçik İlkokulu'nda bugün birçok öğrenci derse gelmedi. Veliler bazı sınıflarda ders yapılmadığı için öğrencilerini geri götürürken, okul bahçesinde kazanın yaşandığı noktada temizlik çalışması yapıldı.
Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde dün servis aracı şoförü Hüseyin Y. manevra yaptığı sırada 2. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarpmış ve ağır yaralanan küçük çocuk hastanede hayatını kaybetmişti. Kaza nedeniyle dün okula 1 gün ara verilirken bugün de birçok öğrenci okula gelmedi. Bazı sınıflara çok az sayıda öğrencinin gelmesi nedeniyle ders yapılmazken veliler okula getirdikleri çocuklarıyla birlikte evlerine geri döndü. Öte yandan sabah saatlerinde okul bahçesine gelen belediye ekipleri de kazanın yaşandığı noktada temizlik çalışması yapıldı.
"TEK İSTEĞİMİZ GİRİŞ ÇIKIŞLARDA TRAFİĞE KAPATILSIN "
3. sınıfa giden çocuğunu ders yapılmadığı için okula almaya gelen Şafak Akgül isimli bir veli, "Dün akşam yarın okullar var demişlerdi. Sonradan öğretmen haber verdi az öğrenci olduğu için ders yok diye. Çocuğumu almaya geldim. Bizim sınıfımızda bir tek benim kızım vardı. Bizde tedirgin olduk bizim tek istediğimiz okul giriş çıkış saatlerinde araç gidip gelmesin. Tek isteğimiz bu. Öğrenci çıkış saatlerinde kapatılsın sonra açılsın" diye konuştu. 4. sınıfa giden bir öğrencide okula geldiğini ancak kimse olmadığı için geri döndüğünü söyledi.
Avcılar'da okul bahçesindeki ölüm: çok sayıda öğrenci okula gelmedi

Avcılar, Eylül, Güncel

Kaynak: DHA


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